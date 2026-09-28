(ANSA) - BOLZANO, 28 SET - Esercitazione d'alta quota per i Vigili del fuoco volontari di Canazei, impegnati in una complessa manovra antincendio a quasi 3.000 metri di altitudine nei pressi del Rifugio Boè, nel gruppo del Sella. L'operazione ha testato la risposta a un'emergenza in ambiente altamente impervio e raggiungibile esclusivamente via aria, caratterizzato inoltre da una limitata copertura radio. L'addestramento ha visto sul campo una ventina di pompieri volontari affiancati dall'equipaggio dell'elicottero del Corpo permanente di Trento. Durante le operazioni è stato collaudato un modulo tecnico specifico progettato per le emergenze in quota, affinando le procedure operative di intervento tempestivo nei rifugi isolati. (ANSA).