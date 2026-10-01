(ANSA) - BELLUNO, 01 OTT - Un escursionista è morto precipitando dal sentiero di avvicinamento alla ferrata D'Ambros, che percorre la Cresta della Pitturina, sopra San Nicolò Comelico (Belluno). Il compagno che lo precedeva, dopo averlo sentito cadere dietro di sé, non era più riuscito a scorgerlo e aveva lanciato l'allarme, intorno alle 12.45. Geolocalizzata la posizione, è decollato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che sul posto ha visto subito, a circa 2.400 metri di quota, l'amico che faceva segnali all'equipaggio dal sentiero. Abbassandosi sulla verticale, circa 200 metri più sotto, è stato individuato il corpo dell'uomo, residente nel trevigiano. Nelle vicinanze sono stati calati con un verricello di 30 metri il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica, che ha solamente potuto constatarne il decesso. Ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata recuperata e trasportata al Campo sportivo di San Nicolò Comelico, con il Soccorso alpino della Val Comelico e della Guardia di finanza, in attesa dell'arrivo del carro funebre e dove è sopraggiunto anche l'amico, rientrato autonomamente. (ANSA).