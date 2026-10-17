(ANSA) - ASIAGO (VICENZA), 17 OTT - È stata ritrovata senza vita questa mattina una donna di 65 anni di Mirano (Venezia), per il cui mancato rientro da una passeggiata era scattato l'allarme ieri verso le 20.00 a Gallio (Vicenza), comune dell'Altopiano di Asiago. Uscita dalla propria abitazione di villeggiatura verso le 17.30, la donna non aveva più fatto ritorno. Le squadre del Soccorso alpino dei Sette Comuni, Vigili del fuoco e Carabinieri forestali hanno subito iniziato le ricerche nelle zone circostanti nella notte e alle prime luci si sono unite nuove squadre: una cinquantina i soccorritori della XI Delegazione Prealpi Venete - con 8 unità cinofile del Cnsas e i dronisti della II Delegazione Dolomiti Bellunesi e il Centro mobile di coordinamento - il Soccorso alpino della Guardia di finanza con due unità cinofile, Vigili del fuoco con squadre e mezzi, Carabinieri forestali. Attivata anche la Polizia per un eventuale sorvolo dell'elicottero. Attorno alle 9.15 il rinvenimento da parte di una squadra, che si stava muovendo con un'unità cinofila, e a circa 3 chilometri di distanza dall'abitazione. La donna era uscita dalla sterrata percorrendo un prato ed era scivolata da un salto di roccia. (ANSA).