(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Uscirà il 13 ottobre per Bompiani 'Regime Change' (512 pp., 22 euro). Sottotitolo esplicito: I segreti della presidenza imperiale di Donald Trump. ANSA anticipa oggi la copertina dell'edizione italiana. L'opera è firmata dai corrispondenti dalla Casa Bianca per il "New York Times" Maggie Haberman - già premio Pulitzer per le inchieste sui legami tra l'entourage di Trump e la Russia - e Jonathan Swan (Emmy Award). Dalla vittoria elettorale del 2024 alle rivelazioni sul caso Epstein, dal colpo di Stato in Venezuela al sodalizio con Netanyahu fino alle operazioni di guerra in Iran, due veterani del giornalismo americano tracciano un resoconto dettagliatissimo e inquietante dei primi diciotto mesi della seconda presidenza di Donald Trump. Un libro-inchiesta colossale, costruito a partire da centinaia di interviste e un accesso senza precedenti alle stanze segrete della Casa Bianca. Regime è la storia di come Trump ha preso il potere, di chi ha provato a fermarlo e del perché quasi tutti abbiano fallito. È una storia che i giornalisti americani hanno sempre saputo raccontare benissimo, purché accadesse altrove - a Pechino o a Mosca, a Teheran o a Pyongyang - e che stavolta, invece, accade nel loro stesso Paese. Un presidente che riscrive dalle fondamenta la natura stessa della carica che ricopre. E, con essa, il modo in cui il mondo intero guarda agli Stati Uniti d'America. Gli arresti, le condanne, gli attentati e quattro anni di esilio politico non hanno indebolito Donald Trump, ma lo hanno reso ancora più potente. E più disposto a rischiare. Regime Change è da tre settimane consecutive nella classifica NY Times bestseller. Primo in Olanda. David Remnick, premio Pulitzer e direttore del New Yorker, lo ha presentato come "un libro eccezionale, che trascende il suo genere. Un'opera di giornalismo che lascia il segno". (ANSA).