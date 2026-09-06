(ANSA) - BERGAMO, 06 SET - Dramma oggi pomeriggio a Taleggio, dove un motociclista di 20 anni, milanese, è morto cadendo in un dirupo nella zona degli Orridi. Il giovane è precipitato per circa 8-10 metri dopo aver perso il controllo della moto. Le operazioni di soccorso da parte del 118, con anche l'elisoccorso, sono state immediate: il motociclista è però subito parso in gravi condizioni ed è deceduto sul posto poco dopo. L'allarme è scattato poco dopo le 16. Il giovane era in sella alla sua Ktm Duke quando ha perso il controllo della due ruote, è uscito fuori strada ed è precipitato. Con lui c'era un gruppo di motociclisti del Moto Club di Bresso tra cui anche i suoi genitori che hanno assistito alla tragica caduta. L'incidente si è verificato mentre il gruppo di centauri scendeva dalla Val Taleggio verso San Giovanni Bianco, in una curva poco dopo il Ponte del Becco. (ANSA).