(ANSA) - RIETI, 24 NOV - Microtelecamere nascoste sotto gli indumenti, batterie nella biancheria intima, router nei calzini e minuscoli auricolari collegati a telefoni cellulari per ricevere dall'esterno le risposte ai quiz. Un sofisticato sistema fraudolento, che consentiva a cittadini extracomunitari, residenti in diverse località italiane, di superare gli esami per la patente di guida anche con il massimo punteggio, nonostante la scarsa conoscenza della lingua italiana, è stato scoperto dalla Guardia di finanza di Rieti e ha portato a un arresto in flagranza di reato di un cittadino extracomunitario e alla denuncia di altri due soggetti. I militari della Sezione Mobile del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Rieti, grazie anche alla collaborazione della Motorizzazione Civile, hanno individuato sofisticati sistemi tecnologici utilizzati per ricevere dall'esterno le risposte ai quiz d'esame, come microtelecamere, router e minuscoli auricolari attraverso i quali i candidati ricevevano le risposte suggerite da complici esterni. Un ulteriore sistema sfruttava le funzionalità audio messe a disposizione dalla Motorizzazione Civile per agevolare la comprensione dei quesiti. I candidati richiedevano l'ausilio della lettura audio dei test mediante le cuffie disponibili durante l'esame, ma indossando a sua volta un un piccolo auricolare, collegato via Bluetooth a un cellulare, ottenevano in tempo reale le risposte corrette da un complice che si trovava all'esterno. In entrambi i casi, ha scoperto la Finanza, i sistemi consentivano ai candidati di completare le prove in tempi particolarmente rapidi e con il massimo punteggio. Le schede relative agli esami sostenuti con modalità fraudolente sono state sequestrate e le corrispondenti prove sono state annullate. Le successive perquisizioni, estese anche a un'autovettura, hanno consentito di rinvenire numerose domande di partecipazione agli esami teorici per il conseguimento della patente, riferibili ad altri cittadini extracomunitari residenti in diverse parti d'Italia, nonché smartphone, schede SIM e ulteriore materiale elettronico. L'arresto è stato successivamente convalidato e le indagini, coordinate dalla Procura di Rieti, proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità. (ANSA).