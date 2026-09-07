(ANSA) - GIACARTA, 07 SET - Le autorità indonesiane hanno deciso di estendere la chiusura di quattro aeroporti, compreso quello di Giacarta, fino alle 18 locali (le 13 in Italia) a causa dell'eruzione del vulcano Anak Krakatoa. Sono migliaia i passeggeri coinvolti dai disagi. "In seguito all'aumentare dell'attività eruttiva del monte Anak Krakatoa - si legge in una nota - i voli in diversi aeroporti sono stati sospesi; si invitano i passeggeri a monitorare costantemente lo stato del proprio volo con le rispettive compagnie aeree". (ANSA).