(ANSA) - ROMA, 21 SET - "La Sanatoria 2020 ha consentito la stabilizzazione di oltre 130.000 persone che oggi vivono e lavorano nel nostro Paese". Ci sono voluti cinque anni per concludere la procedura: al 31 dicembre 2025 il 59,75% delle oltre 220.000 istanze presentate si sono trasformate in contratti di lavoro e permessi di soggiorno, con una prevalenza del lavoro domestico e assistenza con l'85,21% delle domande. Sono 140 milioni di euro le entrate dirette per lo Stato derivanti dal pagamento di oneri legati alla presentazione delle pratiche, mentre ammonta a 228 milioni di euro l'anno la stima dei contributi dovuti all'ingresso nel mondo del lavoro delle persone regolarizzate. Sono i dati rivelati dalla Campagna Ero Straniero - promossa da A Buon Diritto, ActionAid, Asgi, Federazione Chiese Evangeliche Italiane, Oxfam, Arci, Cnca, Cild - con il report "(Ir)Regolarità. Perché un nuovo paradigma è necessario". Gli esiti del monitoraggio della regolarizzazione straordinaria 2020 sono il frutto della elaborazione di quanto emerso dalle richieste di accesso agli atti ai principali ministeri coinvolti nella regolarizzazione straordinaria del 2020, varata durante l'emergenza Covid-19 per far emergere rapporti di lavoro irregolari o consentirne di nuovi e rilasciare permessi di soggiorno a lavoratori e lavoratrici stranieri già presenti in Italia, su cui Ero Straniero ha svolto in questi sei anni un monitoraggio costante. Il Report viene presentato al Senato martedì 22 settembre con il convegno "Regolarizzare fa bene", un confronto con la politica che vede parlamentari della maggioranza e dell'opposizione dialogare sugli strumenti attuali e reagire alle proposte concrete di Ero Straniero per superare l'invisibilità, lo sfruttamento delle persone straniere e contrastare la xenofobia. (ANSA).