(ANSA) - PESARO, 14 LUG - E' morto stamattina in ospedale a Pesaro Mor Kaire Seck, il ragazzo di 14 anni, residente a Tavullia, ricoverato d'urgenza al San Salvatore da mercoledì scorso, dopo essere stato soccorso in mare, dove era stato ritrovato privo di sensi nel tratto di spiaggia libera tra bagni Bibi e bagni Gelsi. Per soccorre il ragazzo, intorno alle ore 17, era intervenuto subito il personale del 118: le condizioni del giovane, anche dopo la manovra di rianimazione, erano apparse da subito gravissime. Poi il giovane era stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso locale nel reparto Rianimazione con prognosi riservata. I primi accertamenti non avevano evidenziato danni cerebrali e il ragazzo aveva poi recuperato il polso e una respirazione spontanea. Nonostante questo, i gravi traumi subiti sono risultati letali e stamattina in ospedale ne è stato constatato il decesso. (ANSA).