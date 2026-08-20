(ANSA) - ENTRACQUE, 20 AGO - I compagni di escursione in montagna avevano creduto disperso, ma lui aveva trascorso la notte in un bivacco dopo aver cercato di rintracciarli. È accaduto sulle montagne del Cuneese, fra i comuni di Valdieri e Entracque, nella zona dell'Argentera. L'allarme, intorno alle 23 di ieri, era stato lanciato dai due compagni dell'alpinista: il gruppo era partito alla mattina dal rifugio Morelli-Buzzi con l'intenzione di scalare la punta Argentera sud, ma si era presto diviso. Uno dei tre aveva proceduto fino al rifugio Remondino e vi aveva lasciato lo zaino, per poi ripartire e dirigersi verso il rifugio Genova-Figari dove la comitiva si sarebbe dovuta riunire. Non trovando i propri compagni, l'uomo si era messo alla loro ricerca finché non era stato colto dal buio, rifugiandosi per la notte presso il bivacco del Baus. Nel frattempo il gestore del Remondino, trovando lo zaino, aveva attivato il Soccorso alpino già nel tardo pomeriggio. Alla squadra che lo ha raggiunto a piedi, intorno alle tre di notte, il disperso ha spiegato che non era stato in grado di contattare gli altri escursionisti al telefono e aveva quindi preferito trascorrere la notte in struttura. Alle prime luci dell'alba gli operatori e l'uomo sono ripartiti a piedi verso il rifugio Genova-Figari dove quest'ultimo ha potuto ricongiungersi con i compagni. Nelle operazioni di ricerca, insieme al Cnsas, sono stati coinvolti il Soccorso alpino della guardia di finanza e i vigili del fuoco. (ANSA).