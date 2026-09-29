(ANSA) - ROMA, 29 SET - L'offerta a prezzo fisso "Digital luce" di Enel, della durata di due anni, con i suoi 108 euro/MWh per la componente energia è più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato all'ingrosso, anche considerando le offerte lanciate oggi dai concorrenti. Lo afferma la società in una nota "È la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari. Per la famiglia media (2MWh l'anno) uno sconto di 200 euro l'anno rispetto al prezzo all'ingrosso". "L'offerta è presente sul sito di Enel da aprile 2026. (ANSA).