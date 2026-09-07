(ANSA) - ROMA, 07 SET - Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di +Europa è stata soccorsa in casa al centro della Capitale nel pomeriggio e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale al Santo Spirito. Emma Bonino si trova attualmente al pronto soccorso dell'Ospedale Santo Spirito di Roma. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Resta vigile e lucida. È quanto riferisce il medico curante Claudio Santini che è in contatto costante con i medici del Santo Spirito. (ANSA).