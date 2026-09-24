(ANSA) - CATANIA, 24 SET - Un'intensa attività con emissione di cenere, che si disperdono in direzione Sud-Sud-Est, è in corso ai crateri sommitali dell'Etna generando una nube eruttiva alta 4 chilometri. Il fenomeno è monitorato dall'Ingv Osservatorio etneo di Catania che ha emesso un avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di quattro. Il tremore, il dato che valuta il grado di energia di risalita del magma nell'edificio vulcanico, è su valori medio-bassi. L'attuale fase eruttiva dell'Etna, al momento, non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. (ANSA).