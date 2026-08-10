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(V. 'Emissione di cenere sull'Etna, sospesi...' delle 08.21) (ANSA) - CATANIA, 10 AGO - E' stata prolungata, per la fase eruttiva in corso sull'Etna, la sospensione delle attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania che non finirà più alle 17, ma durerà fino alle 21. Resta operativo l'aeroporto di Comiso. Lo comunica la Sac, la società che gestisce lo scalo invitando "i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree". (ANSA).