(ANSA) - CATANIA, 28 SET - Prosegue, per il terzo giorno consecutivo, la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop, previsto fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato fino alle 23.59 per la chiusura di due spazi aerei, il C1 e e il B3. Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a "verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto". (ANSA).