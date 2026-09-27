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(ANSA) - CATANIA, 27 SET - Prosegue, per il secondo giorno consecutivo, la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. Lo stop, previsto fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato fino alle 23.59 per il prolungamento della chiusura dello spazio aereo C1 attorno al vulcano. Lo rende noto la Sac, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri di "verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto". (ANSA).