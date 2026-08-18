(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la sospensione di tutti gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. La direttrice del Dipartimento di Comunicazione Strategica del ministero degli Affari Esteri, Afra Al Hameli "ha sottolineato che, alla luce dell'escalation regionale che mina la pace e la sicurezza regionali e internazionali, tutti gli scambi commerciali, le transazioni finanziarie e gli scambi con l'Iran sono stati sospesi fino a nuovo avviso", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri emiratino. "Al Hameli ha infine ribadito che gli Emirati Arabi Uniti restano fermamente impegnati a salvaguardare l'integrità del sistema finanziario internazionale, in conformità con il diritto internazionale e i più elevati standard globali", conclude la nota. (ANSA).