(ANSA) - DUBAI, 18 AGO - Gli Emirati Arabi Uniti hanno accusato l'Iran di aver lanciato due missili balistici contro il loro territorio, nessuno dei quali ha colpito la terraferma. "Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno rilevato due missili balistici lanciati dall'Iran verso il Paese, il primo dei quali è caduto al di fuori delle acque territoriali, mentre il secondo è caduto all'interno delle acque territoriali", si legge in una dichiarazione pubblicata dal ministero su X. Dall'entrata in vigore del memorandum d'intesa tra Iran e Usa a giugno, gli Emirati non avevano segnalato nessun attacco iraniano, a differenza di altri Paesi del Golfo. (ANSA).