(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Il Centro chirurgico di Emergency a Kabul ha ricevuto 35 feriti, tutti bambini di età compresa tra i 10 e i 14 anni, a seguito di un'esplosione avvenuta in una scuola nel quartiere di Dasht-e-Barchi: è quanto reso noto dall'organizzazione umanitaria in un comunicato. L'episodio, precisa la nota, risale al tardo pomeriggio di ieri, ed è avvenuto nel momento in cui i bambini stavano uscendo dalla scuola colpita. "Intorno alle 18 di ieri, siamo stati avvertiti che c'era stato un incidente e che un gran numero di pazienti sarebbe stato trasferito presso le nostre strutture. Abbiamo appreso solo in seguito che si trattava di un'esplosione e che tutti i pazienti erano bambini. Sono tutti stati colpiti da schegge e tre di loro hanno avuto bisogno di cure chirurgiche urgenti. Non conosciamo le cause dell'accaduto", ha spiegato Dejan Panic, Country Director di Emergency in Afghanistan. "Sebbene dal 2021 in Afghanistan si sia registrata una forte diminuzione di questo tipo di eventi, gli ospedali di Emergency continuano a ricevere feriti", ha aggiunto. L'organizzazione umanitaria è presente in Afghanistan con il Centro chirurgico per vittime di guerra di Kabul, il Centro chirurgico per vittime di guerra di Lashkar-gah (Helmand), il Centro chirurgico, il Centro pediatrico e il Centro di maternità di Anabah (valle del Panshir) e una rete di oltre 30 posti di primo soccorso e Centri sanitari di base. Dal 1999 ha curato oltre 8,5 milioni di persone in un Paese che oggi conta più di 48 milioni di abitanti. (ANSA).