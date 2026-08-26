(ANSA) - VERBANIA, 26 AGO - "Erano le 11.10, ho visto la scena dal balcone di casa: l'elicottero stava volando, poi ho visto una palla di fuoco". Lo racconta all'ANSA il sindaco di Antrona Schieranco, un paese del Verbano Cusio Ossola, Franco Borsotti, commentando l'incidente avvenuto questa mattina nel quale sono morti i due occupanti di un velivolo, un autogiro, precipitato nei pressi della diga di Campliccioli, in alta valle Antrona. Sulla dinamica, aggiunge il sindaco, "è fuori dubbio che si è incendiato quando ha toccato i cavi della funivia che porta a Camposecco, una funivia di proprietà dell'Enel". Secondo Borsotti, i cavi corrono ad almeno cento metri dal suolo. La zona, aggiunge il primo cittadino, "rientra nel parco naturale dell'alta valle Antrona. Lì normalmente non si vola, e pare che non abbiano chiesto i permessi. In ogni caso la funivia è lì da sessant'anni, non può non essere segnalata sulle carte". (ANSA).