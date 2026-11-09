(ANSA) - VERONA, 09 NOV - Flavio Favari, medico dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ferito in Bosnia e unico superstite della squadra sanitaria dell'elicottero italiano precipitato in Bosnia, è uscito dalla terapia intensiva dell'ospedale Borgo Trento di Verona, per essere trasferito in un reparto a minore intensità di cura. Lo annuncia la direzione sanitaria dell'Aoui, sottolineando che le sue condizioni cliniche sono stabili e si conferma la prognosi favorevole indicata con le prime valutazioni del 3 novembre. Dopo essere stato accolto presso il Pronto soccorso di Borgo Trento dal direttore Ciro Paolillo, gli approfondimenti diagnostici e l'impostazione terapeutica sono stati eseguiti nella Terapia intensiva diretta da Leonardo Gottin e seguiti da Alessandro Russo. Prosegue il decorso per la frattura riportata all'anello pelvico, con i trattamenti medici e la successiva fase riabilitativa. "Il paziente - si legge nella nota - mantiene con serenità la sua condizione vigile e collaborativa". (ANSA).