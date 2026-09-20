(ANSA) - ROMA, 20 SET - Accelerare sulle rinnovabili "sbloccando 4 mila progetti già esistenti per 150 GW ora tenuti fermi dalla burocrazia per lo più a livello di enti locali", e sostenere contratti a prezzo fissi e per le imprese l'accesso ai PPA, i Power purchase agreement. E' questa la strada di intervento contro l'emergenza energia secondo Elettricità futura, l'associazione che riunisce le aziende di settore. "Occorre sostenere l'utilizzo di contratti a prezzo fisso. Garantiscono prezzi stabili per 24-36 mesi e inferiori del 30-40% rispetto ai prezzi di mercato. Per esempio anche oggi, con il PUN a 220 euro al MWh, una famiglia trova offerte con la componente energia a 160 euro/MWh", spiega l'associazione. "Anche per le imprese si trovano già soluzioni, con Ppa, che permettono di avere l'energia a 75 euro al MWh, in pratica un terzo del prezzo di mercato. Per le imprese, oltre ai prezzi fissi, serve ampliare l'accesso ai PPA con le fonti rinnovabili che già oggi permettono di disaccoppiare il prezzo dell'elettricità da quello del gas". (ANSA).