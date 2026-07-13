(ANSA) - SAN SALVADOR, 13 LUG - Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, è stato designato candidato del partito di governo Nuevas Ideas per le elezioni presidenziali del febbraio 2027, nelle quali punterà a un terzo mandato consecutivo. La candidatura è stata sancita dalle primarie del partito, che non ha reso noto il numero di voti ottenuti dal capo dello Stato né l'eventuale presenza di altri candidati. La ricandidatura è resa possibile dalla controversa riforma costituzionale approvata nel 2025 dal Parlamento, controllato dal partito di governo, che ha eliminato il limite ai mandati consecutivi, esteso la durata della presidenza da cinque a sei anni e abolito il ballottaggio. Bukele, al potere dal 2019, mantiene un alto consenso grazie alla dura offensiva contro le gang, criticata però da organizzazioni internazionali per le presunte violazioni dei diritti umani durante lo stato d'eccezione in vigore dal 2022. (ANSA).