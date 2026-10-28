(ANSA) - MADRID, 28 OTT - Secondo fonti governative citate da El Pais, un guasto al sistema principale di segnalamento avrebbe imposto la gestione manuale della circolazione, sulla linea dell'alta velocità fra Madrid e Siviglia, provocando la sciagura ferroviaria nei pressi di Urda, nella provincia di Toledo. Un operatore avrebbe dato per errore il via libera al treno di Renfe, partito alle 8 da Madrid e diretto a Siviglia, che poco prima delle 9 avrebbe investito il convoglio della compagnia Iryo, fermo sui binari. Il sistema automatizzato di sicurezza avrebbe smesso di funzionare, costringendo a gestire manualmente la circolazione. Un operatore del centro di controllo del traffico ferroviario di Atocha avrebbe quindi ordinato per errore al treno Renfe di proseguire, nonostante la presenza dell'Iryo sulla linea. L'incidente è avvenuto al km 118 tra le località di Moza, Orgaz e Urda, in provincia di Toledo. Diversi vagoni sono deragliati e alcuni sono precipitati lungo un terrapieno. Restano da chiarire le ragioni per cui il convoglio Iryo fosse fermo e le circostanze esatte del mancato arresto del treno Renfe. La regione di Castiglia-La Mancia ha attivato il Piano territoriale di emergenza di protezione civile nella fase operativa. Il ministro dei trasporti Oscar Puente ha sospeso l'agenda per raggiungere il centro operativo. Le autorità non hanno ancora diffuso un bilancio delle persone coinvolte. (ANSA).