(ANSA) - ROMA, 07 AGO - El Niño sta continuando a intensificarsi e si prevede che, nel periodo tra agosto e ottobre 2026, arriverà a dominare il clima globale. È quanto afferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (Wmo) nel suo aggiornamento mensile. Aumenteranno, dunque, le probabilità di temperature superiori alla norma in gran parte del mondo, e ci saranno anche cambiamenti significativi nelle precipitazioni, ma l'Europa non viene toccata dal fenomeno in maniera diretta: secondo quanto afferma Edoardo Ferrara di 3Bmeteo, l'ondata di calore che sta investendo l'Italia e parte del continente europeo non è dovuta al El Niño. "Avremmo potuto assistere a una estate così calda anche senza la sua presenza. El Niño, tuttavia, contribuisce a rendere il mondo più caldo - aggiunge Ferrara - incentivando un setup generale favorevole alle ondate di calore". Secondo quanto dichiara la Wmo, inoltre, è prevista anche una fase positiva del Dipolo dell'Oceano Indiano. Si tratta di un fenomeno climatico che riguarda la differenza di temperatura delle acque di questo oceano: nella fase positiva, quelle della parte occidentale sono più calde della media, mentre quelle della zona orientale sono più fredde. Questo fattore, insieme a El Niño, può amplificare fenomeni come siccità e inondazioni in quella parte del mondo. (ANSA).