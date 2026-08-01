(ANSA) - PALERMO, 01 AGO - Ci sono tre persone indagate per il crollo della palazzina di rione Pistunina a Messina. La Procura della Città dello Stretto ha notificato tre avvisi di garanzia con invito a comparire ipotizzando i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo. Nel crollo tre persone hanno perso la vita e tre sono ancora disperse. Poche ore fa, infatti è stato recuperato un terzo corpo ancora non identificato dai familiari. (ANSA).