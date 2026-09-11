(ANSA) - QUITO, 10 SET - L'ex presidente dell'Ecuador Abdalá Bucaram è stato condannato a nove anni e quattro mesi di carcere per associazione per delinquere, al termine di un processo durato oltre cinque anni. Secondo la Procura, Bucaram, il figlio Jacobo e altre due persone hanno commercializzato illegalmente 21mila test per il Covid-19 tra marzo e agosto del 2020, durante la pandemia, oltre a mascherine, guanti e altri dispositivi sanitari. Jacobo Bucaram è stato condannato alla stessa pena, mentre un ex agente della polizia stradale e un'altra persona hanno ricevuto una condanna a 13 anni e quattro mesi come "autori diretti" delle operazioni illecite. La Procura ha contestato agli imputati anche i reati di arricchimento privato ingiustificato, frode fiscale, peculato e falsificazione di documenti pubblici. Bucaram, che non si è presentato per la sesta volta all'udienza per la lettura della sentenza, ha definito il verdetto "macabro" e "immorale" e ha annunciato che farà ricorso. L'ex presidente, 74 anni, ha inoltre sostenuto di essere affetto da gravi problemi cardiaci. (ANSA).