(ANSA) - TORINO, 12 AGO - Ad un certo punto si è intromessa una nuvola: proprio mentre il sole stava per superare la metà dell'eclissi, a Torino lo spettacolo è stato parzialmente nascosto alle centinaia di persone salite sul Monte dei Cappuccini per ammirare il fenomeno. Dai presenti si sono levate delle risate, battute ironiche e persino un lungo fischio scherzoso per simulare disapprovazione. E' andata meglio però alle persone che avevano scelto il Colle della Maddalena, la più alta delle colline che fiancheggiano la città, leggermente più a sud: la nuvola non ha fatto in tempo a nascondere l'astro del tutto. Il passaggio di un aereo diretto verso lo scalo di Caselle ha reso la scena ancora più suggestiva. (ANSA).