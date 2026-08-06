(ANSA) - LONDRA, 06 AGO - EasyJet ha confermato l'acquisizione da parte del fondo statunitense Apollo per 5,7 miliardi di sterline (6,6 miliardi di euro), dopo il ritiro di un fondo rivale. "I consigli di amministrazione sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo sui termini di un'acquisizione in contanti raccomandata", ha dichiarato la compagnia aerea low cost in una nota. In precedenza, il fondo americano Castlelake, che aveva offerto poco più di 5 miliardi di sterline, aveva annunciato di non voler rilanciare l'offerta. (ANSA).