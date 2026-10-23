(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - Bisogna sconfiggere l'avversario, ma non facendo punti, conquistando. Non le basi come in una partita di baseball, ma i territori, finché non rimarrà un solo campione di 'Risiko!'. A decretarlo saranno le fasi finali del torneo nazionale 2026 dedicato al celebre gioco da tavolo di strategia, fissate per sabato 24 e domenica 25 ottobre all'Hotel Corallo di Rimini. A contendersi la corona saranno 40 finalisti provenienti da tutta Italia, arrivati a queste fasi avanzate dopo l'eliminazione di decine di giocatori provenienti dai 30 RisiKo! Club ufficiali, pronti a sfidare il campione in carica ancora in gioco, il 36enne Andrea Forno rappresentante dal ToRisiKo! Club di Torino. Sabato 24 ottobre i carrarmatini di plastica colorata scenderanno in battaglia su tre turni, alle 11, alle 15 e alle 17.30, determinando i semifinalisti che il giorno seguente si sfideranno alle 10 per accedere alla finalissima a due che si giocherà alle 14. A quasi 50 anni dal suo arrivo in Italia, Risiko continua a vendere più di 100.000 copie ogni anno, senza contare la versione digitale che ha raggiunto e superato i 2 milioni e mezzo di partite, confermandosi come il gioco da tavolo con la comunità più numerosa e attiva. Un nome tanto forte da essere diventato termine del linguaggio comune in Italia come sinonimo di strategia e materiale da titoli giornalistici con espressioni come 'risiko bancario'. (ANSA).