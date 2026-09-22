(ANSA) - BOLOGNA, 22 SET - Hanno incontrato stamattina il presidente regionale Michele de Pascale i 36 bambini e bambine provenienti dai villaggi intorno a Kharkiv in Ucraina ospiti della Regione in Riviera, all'interno del progetto d'accoglienza realizzato dalla fondazione 'Aiutiamoli a vivere'. Un soggiorno con attività sportive, ludiche e ricreative, visite in città e parchi, momenti di incontro con le comunità locali. I bambini vengono inoltre iscritti al Servizio sanitario nazionale e ricevono visite pediatriche a carico della Regione. "Nessun giovane dovrebbe conoscere il rumore delle bombe o perdere una persona cara - ha commentato de Pascale - L'Emilia-Romagna è e continuerà a stare al fianco del popolo ucraino, sostenendo il suo diritto alla libertà e all'indipendenza e la prospettiva di una pace possibile". Il soggiorno dei ragazzi, arrivato alla terza edizione, rientra nell'intesa di collaborazione sottoscritta nel maggio 2023 tra l'Emilia-Romagna e il Consiglio regionale di Kharkiv, con l'obiettivo di favorire la crescita economica e sociale dei rispettivi territori. La visita è stata occasione per de Pascale anche di incontrare l'ambasciatore ucraino in Italia, Ihor Brusylo, per un colloquio bilaterale dedicato alla situazione in Ucraina e al rafforzamento dei rapporti di collaborazione regionali, oltre al percorso di ricostruzione dello stato dopo il conflitto. (ANSA).