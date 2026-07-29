(ANSA) - LONDRA, 29 LUG - Lutto nel mondo della musica: l'Irlanda - e non solo - piange la scomparsa prematura di Glen Hansard, divenuto celebre nel 2007 come autore della canzone Falling Slowly, vincitrice del premio Oscar e tratta dal film Once, ucciso a 56 anni da un incidente stradale. Hansard, riporta l'Irish Times, è deceduto in seguito a una caduta, dopo aver perso il controllo della sua moto a Lucan, alla periferia di Dublino. Noto come cantautore e chitarrista, s'era fatto una fama dapprima in patria e quindi all'estero in seno alla band dei Frames e poi anche in veste di solista, diventando uno dei musicisti folk europei più acclamati degli ultimi decenni. Non senza riscuotere successo in Italia, dove avrebbe dovuto far tappa a fine anno nell'ambito di un tour, con 4 concerti. Nato nel 1970 a Ballymum, un sobborgo di Dublino, esordì come musicista di strada proprio nella capitale irlandese. Prima di dar vita ai Frames, gruppo folk rock di cui fu cofondatore e con cui ha continuato a suonare sino alla fine. A poco più di 20 anni era riuscito a sfondare inoltre al cinema, nella commedia musicale 'The Commitments', interpretando un ruolo da protagonista del film e ottenendo un primo successo su scala internazionale. Impegnato nel sociale, Glen Hansard s'era esibito più volte in concerti a sostegno di campagne per i senzatetto ed era divenuto una presenza fissa alla tradizionale kermesse musicale di strada organizzata ogni anno alla vigilia di Natale nella capitale dell'Irlanda. (ANSA).