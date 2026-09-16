(ANSA) - WASHINGTON, 16 SET - Sunny, il secondo cane della famiglia Obama dopo il celebre Bo, è morta ieri a 13 anni. "Abbiamo preso Sunny all'inizio del nostro secondo mandato alla Casa Bianca e tutti noi — compreso il nostro primo cane, Bo — ce ne siamo subito innamorati", ha scritto l'ex presidente sui social media descrivendo la cagnetta come atletica, piena di energia e protettiva nei confronti di Bo. Nonostante la razza, cane d'acqua portoghese, Sunny odiava farsi il bagno, ha aggiunto Barack Obama. "Ci mancherà moltissimo e vogliamo credere che ora sia con il suo fratello maggiore", ha scritto ancora il democratico. Bo era morto nel 2021. (ANSA).