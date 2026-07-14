(ANSA) - ROMA, 14 LUG - È morta ieri sera a Roma Neliana Tersigni, giornalista e inviata di guerra. Aveva 81 anni. A dare la notizia della scomparsa è stato il fratello Carlo. Romana, laureata in Letteratura russa, Tersigni aveva iniziato la carriera giornalistica poco più che ventenne a "Paese Sera", nella redazione Esteri, per poi seguire come corrispondente importanti scenari internazionali, dalla Spagna del dopo Franco al Medio Oriente, dalla Russia alla Germania, fino all'Africa settentrionale. Entrata in Rai nel 1987 al Tg3, è stata a lungo inviata di guerra, raccontando tra l'altro la prima Intifada palestinese, il ritorno di Yasser Arafat, l'assassinio di Yitzhak Rabin e la prima Guerra del Golfo. Dal 2003 al 2010 è stata responsabile dell'ufficio di corrispondenza Rai al Cairo, da dove ha seguito le notizie dall'Africa settentrionale e dai Paesi arabi del Medio Oriente. Nel 2006 ha ricevuto il Premio giornalistico nazionale "Antonio Russo" per il reportage di guerra. Negli ultimi anni aveva collaborato con Sky TG24 e con il mensile 'Lo Straniero'. (ANSA).