(ANSA) - BOLOGNA, 28 GIU - È morta nella notte a Faenza Annunziata Verità, conosciuta come la partigiana "che visse due volte" perché era sopravvissuta a una fucilazione nazifascista nel 1944. Ne dà notizia la famiglia all'ANSA. Annunziata, staffetta partigiana col nome di battaglia "Mallì", ha compiuto cento anni il primo febbraio, occasione festeggiata con la comunità della sua città natale, Faenza, con un grande abbraccio collettivo. Ieri ha accusato dei problemi di respirazione ed è stata portata anche in Pronto soccorso. Tornata a casa si è spenta nel suo letto. I funerali si terrano mercoledì mattina a Faenza, in forma civile, con un saluto pubblico del Comune e dell'Anpi. (ANSA).