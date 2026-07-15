(ANSA) - TRIESTE, 15 LUG - E' approdata stamani, per la prima volta a Trieste, l'immensa Scarlet Lady, nave "all-gay-cruise" della Virgin Voyages la cui crociera è esclusivamente dedicata alle persone gay, con passeggeri che provengono da tutto il mondo. Nel corso della giornata sono sbarcati 1.900 passeggeri e altrettanti saliranno a bordo, prima che prosegua il viaggio in Croazia, Malta, Sicilia e Costa Azzurra, fino a Barcellona. Libertà e divertimento sono le parole d'ordine della crociera su questo hotel galleggiante a cinque stelle che è la Scarlet Lady, costruita con spazi moderni e funzionali e dotata di boutique di lusso, venti ristoranti, una proposta gastronomica premiata, spettacoli di livello internazionale, esperienze per il benessere. Un prodotto confezionato in ossequio alla filosofia del brand: "Come As You Are". A bordo sono tante le feste, la musica, il dj set. Nei portali dove si parla di crociere gay, la Virgin Voyages da molti è indicata come la migliore, per la nave, l'itinerario e l'organizzazione. Nei giorni scorsi alla Scarlet Lady è stato negato l'accesso nelle acque territoriali di Turchia ed Egitto e dunque gli scali previsti; un rifiuto che ha avuto vasta eco in particolare sulla stampa americana e inglese. La Turchia ha parlato di "valori morali"; l'Egitto non ha fornito alcuna motivazione. Le crociere a tema sono un fenomeno di successo: oltre alle crociere per gay o Lgbt esistono quelle per single, per adulti, per famiglie, per anziani, o ancora a tema fitness. (ANSA).