(ANSA) - AMARO, 13 AGO - Prosegue l'emergenza sul Monte Amariana, in Carnia, dove l'incendio divampato in località Cuel Feltron (Udine) continua a interessare il versante sopra Amaro e si sarebbe anche esteso, alimentato dal vento. I vigili del fuoco per tutta la giornata hanno presidiato un'azienda agricola minacciata dalle fiamme, mantenendo sotto controllo il fronte che si avvicinava alla struttura. La "strada del sasso tagliato" che collega Amaro con Tolmezzo è stata chiusa per caduta massi, dovuta al fatto che le fiamme hanno divorato il bosco soprastante e nulla più tratteneva i massi. Al Canadair operativo questa mattina con il passare delle ore si sono aggiunti tre elicotteri del Servizio aereo regionale. Il Canadair si è rifornito stamattina a Santa Croce, in Veneto, nel pomeriggio nel lago di Weissensee, in Austria e, dopo una sosta tecnica a Ronchi, nell'Adriatico davanti a Grado. Sul posto operano Corpo Forestale Regionale con DOS della Stazione Forestale di Villa Santina col supporto dei volontari dei Gruppi Comunali di Amaro, Osoppo, Gemona del Friuli e del Corpo Pompieri Volontari di Moggio Udinese. (ANSA).