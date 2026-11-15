(ANSA) - WASHINGTON, 15 NOV - Il segretario ai Trasporti americano Sean Duffy prevede che, entro lunedì, i voli torneranno a operare a pieno regime, dopo il blocco di quasi 5 ore del traffico aereo a livello nazionale avvenuto venerdì, che ha costretto le compagnie aeree a una corsa contro il tempo per riposizionare velivoli ed equipaggi. "Al momento si registrano alcuni ritardi nello spazio aereo, ma prevediamo che, tra la fine della giornata di oggi e la giornata di domani, le operazioni torneranno a pieno ritmo", ha detto Duffy intervenendo a 'Face the Nation' della Cbs, in una delle numerose apparizioni tv sui principali network americani. (ANSA).