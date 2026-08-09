(ANSA) - TORINO, 09 AGO - Due persone sono state soccorse in elicottero oggi in Piemonte durante lo spegnimento di incendi in Val Sessera, nel Biellese, e in provincia di Alessandria. In entrambi i casi sono intervenuti il Servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero e il Soccorso alpino e speleologico piemontese. Le loro condizioni non sono gravi. Il primo intervento si è svolto a Coggiola (Biella): l'allarme è stato lanciato intorno alle 14, per un volontario che ha accusato un malore. La Centrale operativa ha optato per il recupero in elicottero, ma è stato necessario coordinarsi con i vigili del fuoco per allontanare dalla zona tutti i mezzi aerei impegnati sull'incendio (Canadair ed elicotteri). In seguito, l'elisoccorso si è avvicinato al luogo dell'incidente con cautela impostando il recupero del paziente con verricellate molto lunghe, gestite dal tecnico del Soccorso alpino: l'obiettivo era di limitare l'effetto del flusso d'aria generato dal rotore, che avrebbe potuto provocare la caduta di alberi o rami già indeboliti dalle fiamme e riattivare eventuali focolai. L'uomo è stato portato in ospedale in codice verde. Il secondo intervento è avvenuto lungo la strada per i Laghi della Lavagnina (Alessandria) dove un uomo è stato colpito dal tronco di un albero, durante le operazioni di contenimento di un incendio. Dopo un coordinamento con i vigili del fuoco per liberare lo spazio aereo, il paziente è stato imbarellato e recuperato, sempre tramite verricellata lunga. E' stato portato in codice giallo in ospedale e ha riportato un trauma dorsale. (ANSA).