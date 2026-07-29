(ANSA) - ATENE, 29 LUG - Due vigili del fuoco hanno perso la vita in un vasto incendio in corso nell'isola greca di Creta, a sud della città di Rethymno (o Retimo). Lo riporta il sito di informazioni locale Cretalive.gr, secondo il quale i due vigili del fuoco sarebbero rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme e sono stati ritrovati senza vita. L'incendio è divampato nella zona di Krya Vrysi, nel comune di Agios Vasilios, e si è diffuso tra la bassa vegetazione. Attualmente l'incendio sta bruciando su tre fronti. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di quattro insediamenti. (ANSA).