(ANSA) - ROMA, 28 SET - Due ore obbligatorie con lo psicologo a scuola, fino alla fine delle superiori, dedicate all'ascolto, al confronto e alla prevenzione, per intercettare il disagio prima che possa trasformarsi in qualcosa di più grave. E' quanto prevede una proposta di legge della Lega, dopo l'ultima aggressione ad una docente nel quartiere di Centocelle, a Roma. "La prevenzione deve entrare stabilmente nella scuola, costruendo intorno ai ragazzi una rete concreta di ascolto, supporto e protezione. Quella rete che, evidentemente, oggi manca", spiega Armando Siri, responsabile nazionale dei Dipartimenti della Lega e consigliere del vicepremier Matteo Salvini, ideatore del provvedimento che porta la prima firma della deputata Giorgia Latini. Per garantire il servizio è previsto l'inserimento progressivo di 18mila docenti psicoterapeuti, a partire dalle scuole secondarie superiori, per estendere successivamente il modello alle scuole medie e primarie. "L'obiettivo - spiega Siri - è fornire agli studenti strumenti per la gestione delle emozioni, prevenire le situazioni di disagio e sviluppare competenze psicologiche che possano accompagnarli nel loro percorso di crescita". "Per sostenere economicamente l'intervento - prosegue - proponiamo un prelievo di scopo, attraverso un'addizionale Ires dello 0,65% sulle grandi società di capitali con un fatturato annuo superiore a 100 milioni di euro. In questo modo i grandi attori economici nazionali potranno contribuire direttamente e in maniera vincolata alla tutela delle nuove generazioni, che rappresentano il futuro del Paese". "È un contributo - sottolinea infine Siri - che vuole arricchire il grande lavoro che il Ministero dell'Istruzione e del Merito sta già portando avanti per la scuola italiana". (ANSA).