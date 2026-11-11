(ANSA) - PISA, 11 NOV - Due cacciatori morti in Toscana - uno per un malore, l'altro per uno sparo partito dal proprio fucile -, e un terzo, 74enne, rimasto ferito in modo molto grave dopo la carica di un cinghiale in Maremma. E' il bilancio della giornata venatoria odierna nella regione. A Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, un cacciatore di 57 anni, è morto per uno sparo accidentalmente partito dal suo fucile, probabilmente dopo essere inciampato o aver perso l'equilibrio nelle campagne secondo una ricostruzione. Ha dato l'allarme, intorno all'ora di pranzo, la moglie preoccupata per il suo mancato rientro a casa. Tramite la posizione sul cellulare, la donna è riuscita a indirizzare il fratello sul posto ma ormai il 57enne era deceduto. I carabinieri di Cortona fanno gli accertamenti, la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. A Pomarance (Pisa), l'altra vittima, un cacciatore di 68 anni che ha accusato un malore in battuta. Si è accasciato al suolo in una zona impervia e per raggiungerlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori del 118 hanno provato a eseguire le manovre rianimatorie ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Grave ferimento invece in un incidente di caccia stamani nel Grossetano, vicino a Civitella Marittima. Qui un cacciatore di 74 anni è stato caricato da un cinghiale in un bosco. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso per evacuare il 74enne e trasportarlo d'urgenza all'ospedale Misericordia di Grosseto dove è ricoverato in gravi condizioni. (ANSA).