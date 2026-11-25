(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Due giorni di spiccata instabilità al Nord e sul versante tirrenico centro-meridionale fino alla Campania, con piogge abbondanti e neve copiosa sulle Alpi e fiocchi anche sull'Appennino. Sono queste in estrema sintesi le previsioni annunciate da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.. "Oggi - afferma - sono previste piogge abbondanti al Nord e sul versante tirrenico centro-meridionale fino alla Campania, con picchi fino a 70-90 mm/24h attesi tra Liguria di Levante, Alta Toscana, fascia prealpina e pedemontana del Friuli-Venezia Giulia e tra basso Lazio e Campania". La neve cadrà abbondante sulle Alpi a partire dai 500-700 metri. I venti soffieranno forti da Maestrale e Ponente. Questa fase perturbata proseguirà anche domani con ancora neve abbondante sulle Alpi e rovesci al Centro-Sud. Venerdì tornerà il sole su gran parte del Nord. Pioverà, invece, in Emilia-Romagna. Neve sull'Appennino centrale fino a 700-1100 metri. Burrasche di Bora e Grecale. Nel dettaglio: - Mercoledì. Nord: piogge abbondanti e neve copiosa sulle Alpi; venti forti e mari molto agitati. Centro: piogge abbondanti sul versante tirrenico e più sparse sull'Adriatico, neve solo sulle vette appenniniche; burrasca di Scirocco e Libeccio e mari molto agitati. Sud e Isole: piogge abbondanti su Campania, sparse sulla Sardegna e nuvolosità irregolare con isolati piovaschi sui settori ionici; burrasca meridionale e mari agitati. - Giovedì. Nord: piogge diffuse su Triveneto ed Emilia-Romagna e neve abbondante sulle Alpi centro-orientali, schiarite pomeridiane al Nord-Ovest. Centro: rovesci intensi sul Lazio e neve sull'Appennino; burrasca tra Maestrale e Bora. Sud e Isole: rovesci intensi su Campania e Sicilia tirrenica - Venerdì. Nord: soleggiato salvo piogge e rovesci sull'Emilia-Romagna. Centro: soleggiato su Toscana, piogge diffuse sul versante adriatico e nelle zone interne con neve sull'Appennino; burrasca di Bora. Sud e Isole: piogge e rovesci diffusi con neve sui rilievi; burrasca di Bora e Grecale. (ANSA).