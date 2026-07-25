(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Due cani che risultavano smarriti sono stati salvati dai vigili del fuoco a Rivoli, nel Torinese. I due Jack Russel erano finiti nella tana di un tasso. La sala operativa era stata avvertita nelle prime ore di ieri. Sono stati gli stessi proprietari a identificare l'ingresso della tana da cui era possibile udire i due cani bloccati. Inutili i tentativi di richiamarli indietro, è stato attivato il meccanismo di soccorso che si è concluso stamane, con il recupero e l'affidamento al servizio veterinario e ai proprietari. Le operazioni sono state complicate dalla morfologia del terreno e hanno richiesto una prima fase di indagine strumentale, attraverso rilevatori acustici e ottici, finalizzata ad identificare la posizione degli animali nel sottosuolo. Solo dopo si è potuto operare con dei mezzi di movimento terra per andare ad intercettare le gallerie sotterranee e recuperare i due animali. Dall'inizio dell'intervento si sono alternate sette squadre dei vigili del fuoco, tra personale permanente e volontario, per un totale di 21 unità impegnate. (ANSA).