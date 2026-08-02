(ANSA) - VALDIERI, 02 AGO - Peggiora il quadro di un incendio che in valle Gesso, nel Cuneese, ha già bruciato da venerdì notte almeno 40 ettari di bosco. Dopo l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco nel pomeriggio di sabato, sono ora in azione due canadair per cercare di contenere le fiamme sulle alture tra Valdieri e la frazione di San Lorenzo. A innescarle sarebbe stato un fulmine caduto sulla cima di un pino. Il rogo sembrava domato, ma il focolaio è rimasto attivo e nel pomeriggio di ieri, a causa dei forti venti, ha ripreso vigore. Il Comune di Valdieri ha già diramato un'allerta per raccomandare ai residenti e agli automobilisti in transito di evitare il più possibile gli spostamenti lungo il tratto interessato della provinciale: si teme, fra l'altro, che massi e detriti possano ingombrare la sede stradale. Nel frattempo è partita anche una catena di solidarietà fra i comuni di Valdieri e della vicina Roccavione e l'unità pastorale della valle Gesso. Ci si mobilita per consegnare panini e bottiglie d'acqua ai volontari dell'Aib e ai vigili del fuoco che lavorano ormai da due notti e due giorni. (ANSA).