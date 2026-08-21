(ANSA) - ROMA, 21 AGO - La notte scorsa le forze armate russe attaccato con sei droni il villaggio di Lebyazhe, nel distretto di Chuhuiv, nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Lo ha riferito - come riporta l'agenzia Unian - il governatore di Kharkiv, Oleg Synegubov. Inoltre un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. "Sono stati registrati incendi in 5 edifici residenziali privati, 3 dei quali sono stati completamente distrutti, e 20 edifici residenziali privati, di cui 3 annessi, sono stati danneggiati. Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando a ritmo serrato", ha aggiunto Synegubov. (ANSA).