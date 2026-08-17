(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Due droni Hadid-110 lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan Masrour Barzani e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nel distretto di Pirmam, nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Lo riferiscono i media locali. La Direzione Generale per l'Antiterrorismo (CTD), ha condannato l'attacco notturno, giudicandolo "del tutto inaccettabile". Ha inoltre avvertito che "i responsabili di tale azione si assumeranno la piena responsabilità delle conseguenze". (ANSA).