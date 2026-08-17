(V.'Nuovo avvistamento del lupo in Puglia...' delle 12.20) (ANSA) - BARI, 17 AGO - Droni con termocamera e lacci di cattura saranno messi a disposizione dell'equipe veterinaria per monitorare e catturare il lupo - o ibrido - che nel comune di Noicattaro (Bari) ha aggredito tre bambini il 4 e il 15 agosto. È quanto è emerso dalla task force convocata questa mattina nella Prefettura di Bari. Tra i partecipanti, il viceprefetto Cinzia Carrieri, l'assessore regionale all'Agricoltura Francesco Paolicelli, il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato, e i vertici del nucleo regionale dei Carabinieri e della polizia metropolitana. La riunione - indetta dopo la terza aggressione ai danni di un bambino di sei anni, alle ore 23 del 15 agosto - è servita per coordinare le informazioni dell'equipe scientifica e le azioni che anche le forze dell'ordine dovranno mettere in atto per catturare l'esemplare. É emersa dunque la necessità di dotare i professionisti impegnati ad individuare il lupo di droni con termocamera, che saranno messi a disposizione dai carabinieri. Oggi pomeriggio alle 17 é prevista un'ulteriore riunione dei militari dell'Arma. L'obiettivo è coordinare le attività e gli orari di monitoraggio sul territorio del comune di Noicattaro. All'equipe saranno inoltre distribuiti lacci di cattura messi a disposizione dal Parco dell'Alta Murgia e che saranno posizionati nell'area di stazionamento del lupo. (ANSA).