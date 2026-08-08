(ANSA) - LONDRA, 08 AGO - Il ministero degli Esteri bulgaro ha annunciato la convocazione per lunedì dell'ambasciatrice ucraina a Sofia, dopo l'esplosione di un drone identificato come ucraino nelle vicinanze di un gasdotto nel territorio della Bulgaria. Lo riportano i media britannici e internazionali. Si tratta di un atto che mira a ottenere un chiarimento, anche se il governo bulgaro ha già escluso l'ipotesi di un atto deliberato da parte dell'Ucraina, cosa che Kiev ha pure negato a stretto giro. (ANSA).