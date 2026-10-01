(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskyi a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto, i bambini si trovavano in un rifugio antiaereo. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. "I bambini si trovavano nel rifugio. I servizi di emergenza si stanno dirigendo sul posto", ha dichiarato il sindaco su Telegram. Klitschko ha aggiunto che i detriti del drone hanno anche danneggiato un magazzino. (ANSA).